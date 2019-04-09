Изоляция Рунета начнётся 1 ноября 2019 года

В ноябре закон, если будет принят, вступит в силу. В январе 2021 года операторы должны будут начать пользоваться только национальной доменной зоной. Как отметил Левин, вступление закона в силу никак не повлияет на пользование интернетом, и обычные пользователи изменений не заметят.

Операторов связи закон освободит от обязанности самостоятельно блокировать запрещённый контент. Им нужно будет только установить в сети специальные технические средства для этого.

Напомним, законопроект об автономном Рунете был внесён в Госдуму 14 декабря 2018 года и прошёл первое чтение, при условии его доработки ко второму чтению.