Израиль добился запрета на поставку Украине своей противоракетной системы

По информации СМИ, США хотели передать Украине поставленный ранее Израилем «Железный купол», поскольку он не нашёл себе места в американской системе противовоздушной обороны. Сообщается, что Киев якобы весной прошлого года запросил у США поставки комплексов Patriot и «Железного купола».

Однако Израиль, как утверждается, не захотел портить отношения с Россией и добился запрета на поставку систем Киеву. В США приняли позицию израильских властей.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резник говорил, что «Железный купол» не способен решать задачи, поставленные перед противовоздушной обороной страны.