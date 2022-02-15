Наука и технологии
Сегодня в 16:56
1 мин.

Израиль добился запрета на поставку Украине своей противоракетной системы

«Железный купол»
Стало известно, что Израиль смог добиться остановки передачи комплекса ПРО «Железный купол» Украине. Ранее в Киеве заявили, что эта система и не сможет защитить стратегические объекты страны.
Израиль добился запрета на поставку Украине своей противоракетной системы

По информации СМИ, США хотели передать Украине поставленный ранее Израилем «Железный купол», поскольку он не нашёл себе места в американской системе противовоздушной обороны. Сообщается, что Киев якобы весной прошлого года запросил у США поставки комплексов Patriot и «Железного купола».

Однако Израиль, как утверждается, не захотел портить отношения с Россией и добился запрета на поставку систем Киеву. В США приняли позицию израильских властей.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резник говорил, что «Железный купол» не способен решать задачи, поставленные перед противовоздушной обороной страны.

Источник: Военное обозрение
Новости партнеров
Новости партнеров