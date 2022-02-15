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Израиль добился запрета на поставку Украине своей противоракетной системы«Железный купол»
Стало известно, что Израиль смог добиться остановки передачи комплекса ПРО «Железный купол» Украине. Ранее в Киеве заявили, что эта система и не сможет защитить стратегические объекты страны.
По информации СМИ, США хотели передать Украине поставленный ранее Израилем «Железный купол», поскольку он не нашёл себе места в американской системе противовоздушной обороны. Сообщается, что Киев якобы весной прошлого года запросил у США поставки комплексов Patriot и «Железного купола».
Однако Израиль, как утверждается, не захотел портить отношения с Россией и добился запрета на поставку систем Киеву. В США приняли позицию израильских властей.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резник говорил, что «Железный купол» не способен решать задачи, поставленные перед противовоздушной обороной страны.
Источник: Военное обозрение