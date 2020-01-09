Израиль достиг технологического прорыва в создании лазеров для перехвата ракет

«Управление оборонных исследований и разработок при министерстве обороны сообщает, что был достигнут технологический прорыв в разработке лазеров для перехвата (ракет)», — сказано в сообщении минобороны.

СМИ пишут, что новая лазерная система будет работать вкупе с действующим комплексом противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». Новинка будет сбивать управляемые ракеты и беспилотники. Её испытания назначены на 2021 год.

В министерстве также рассказали, что каждый выстрел из лазера будет стоить около $1. Это намного дешевле, чем стоимость ракеты-перехватчика «Железного купола». Единственным недостатком новой системы является то, что она с трудностями работает в условиях плохой видимости.