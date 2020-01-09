Наука и технологии
Сегодня 16:08
Израиль достиг технологического прорыва в создании лазеров для перехвата ракет
По крайней мере так считает сам Израиль
Министерство обороны Израиля сообщило о планах перевооружиться на новую лазерную систему противовоздушной обороны (ПВО). В ведомстве также заявили, что достигли при разработке данной системы «технологического прорыва».
«Управление оборонных исследований и разработок при министерстве обороны сообщает, что был достигнут технологический прорыв в разработке лазеров для перехвата (ракет)», — сказано в сообщении минобороны.
СМИ пишут, что новая лазерная система будет работать вкупе с действующим комплексом противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». Новинка будет сбивать управляемые ракеты и беспилотники. Её испытания назначены на 2021 год.
В министерстве также рассказали, что каждый выстрел из лазера будет стоить около $1. Это намного дешевле, чем стоимость ракеты-перехватчика «Железного купола». Единственным недостатком новой системы является то, что она с трудностями работает в условиях плохой видимости.