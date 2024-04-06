Израиль использовал ИИ для определения целей бомбардировок

Разработанная после терактов 7 октября, система Lavender использует алгоритмы ИИ для определения потенциальных целей на основе различных характеристик, связанных с боевиками. Однако, как сообщается, точность системы составляет 90%, что приводит к ошибочным идентификациям и жертвам среди гражданского населения.

Кроме того, в докладе говорится о том, что Израиль применяет и другие технологии, основанные на искусственном интеллекте, включая системы распознавания лиц и идентификации зданий. Критики подчеркивают необходимость тщательного анализа этических последствий применения таких технологий, особенно в зонах конфликтов, чтобы предотвратить неизбирательные нападения на гражданское население.