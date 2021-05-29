Израиль использовал искусственный интеллект и суперкомпьютеры в конфликте с ХАМАС

Как пишут израильские журналисты, искусственный интеллект впервые стал ключевым компонентом в борьбе с противником. Они считают, что используемые технологические разработки увеличивают силу всей Армии обороны Израиля.

Сообщается, что в Израиле создали программы под названием «Алхимик», «Евангелие» и «Глубина мудрости». Они получают данные от электронной, оптической и агентурной разведок. Данные тоже собираются с помощью элементов ИИ. Программа «Евангелие», например, используется для выработки рекомендаций для войск. Система «Алхимик» предупреждала войска в полевых условиях о возможных атаках ХАМАС или Исламского джихада.

Кроме того, военные активно использовали разведывательные данные для нанесения прицельных ударов.