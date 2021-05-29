Наука и технологии
Сегодня в 15:08
Израиль использовал искусственный интеллект и суперкомпьютеры в конфликте с ХАМАС
По крайней мере так утверждают в Израиле
СМИ сообщили, что Армия обороны Израиля использует технологии искусственного интеллекта и суперкомпьютеры для борьбы с ХАМАС в секторе Газа.
Как пишут израильские журналисты, искусственный интеллект впервые стал ключевым компонентом в борьбе с противником. Они считают, что используемые технологические разработки увеличивают силу всей Армии обороны Израиля.
Сообщается, что в Израиле создали программы под названием «Алхимик», «Евангелие» и «Глубина мудрости». Они получают данные от электронной, оптической и агентурной разведок. Данные тоже собираются с помощью элементов ИИ. Программа «Евангелие», например, используется для выработки рекомендаций для войск. Система «Алхимик» предупреждала войска в полевых условиях о возможных атаках ХАМАС или Исламского джихада.
Кроме того, военные активно использовали разведывательные данные для нанесения прицельных ударов.