Израиль купит американские истребители для борьбы с российскими ракетными системами С-400

Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на заявление генерального штаба Армии обороны Израиля. Как сообщают журналисты, F-15 Eagle станут переносчиками ударного оружия, а F-35A Lightning II будут использоваться для целеуказания. В целом, есть два варианта использования данных истребителей израильскими силами.

Первый вариант подразумевает атаку целей на территории Сирии, которые защищают зенитные ракетные системы (ЗРС) С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф» российского производства.

Во втором варианте предлагается использование истребителей для предупреждения массированного ракетного удара со стороны ливанского движения «Хезболла». Самолётами хотят заблаговременно уничтожать пусковые установки противника.

Известно, что всего Израиль намерен приобрести у США 75 самолётов F-35A Lightning II.