Израиль нашел у своих границ переданное Украине оружие

Хотя он признал, что не рассматривает этот сценарий как теоретическую возможность, Нетаньяху сослался на аналогичную ситуацию с западным противотанковым оружием, уже присутствующим на границах его страны.

Он объяснил, что на отказ Израиля предоставить Украине оружие также повлияло их тесное сотрудничество с Россией в Сирии. Нетаньяху подчеркнул важность сохранения свободы действий Израиля против военного присутствия Ирана вдоль их северной границы.