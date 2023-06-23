Израиль нашел у своих границ переданное Украине оружие

14:43, 23 июня 2023
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Израиль нашел у своих границ переданное Украине оружиеПоэтому повторять опыт Запада они не будут
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил обеспокоенность в интервью The Jerusalem Post тем, что израильское оружие, переданное Украине, может оказаться в руках Ирана и быть использовано против Израиля. Для этого он вспомнил историю с европейским оружием.
Хотя он признал, что не рассматривает этот сценарий как теоретическую возможность, Нетаньяху сослался на аналогичную ситуацию с западным противотанковым оружием, уже присутствующим на границах его страны.
Он объяснил, что на отказ Израиля предоставить Украине оружие также повлияло их тесное сотрудничество с Россией в Сирии. Нетаньяху подчеркнул важность сохранения свободы действий Израиля против военного присутствия Ирана вдоль их северной границы.