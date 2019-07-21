Израиль нашёл способ противостоять С-300 и российским военным беспилотникам

Эксперт говорит, что в 90-е Россия сама предоставила Израилю доступ к программному обеспечению С-300 и других средств противоракетной обороны. Поэтому поставлять С-300 в Сирию смысла не было.

Впрочем австралиец отметил, что не уверен, насколько правдива данная информация. Но у Израиля, по его мнению, были и другие возможности изучить С-300. Например, через Грецию и Кипр.

«Военное обозрение» отмечает, что, на самом деле, российских зенитных ракетных комплексов на Кипре нет. Поэтому доверять словам эксперта не стоит.

Также он заявил, что у израильтян есть образцы российских беспилотников. Утверждается, что они идентичны израильским аппаратам.