Израиль не передаст Украине "Железный купол": боятся, что его получит Россия

Израиль не передаст Украине "Железный купол": боятся, что его получит РоссияИ не хотят портить с ней отношения
Израильский генерал Яков Нагель заявил, что Россия может перехватить и исследовать самые современные на Западе системы ПВО "Железный купол", если они будут переданы Украине. Из-за этого их вряд ли будут передавать
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Он рассказал, что Израиль “справедливо” опасается, что в случае развертывания этих систем противоракетной обороны на поле боя, Россия завладеет ими. Именно поэтому Тель-Авив не будет передавать их Киеву.
К тому же, если верить его словам, Израиль сам срочно нуждается в пополнении подразделений ПВО "куполами", а их производство требует времени. Даже если Украина их сможет получить, то им не стоит ожидать быстрого результата, поскольку обучение работе с ними также требует времени. Помимо прочего, Израиль не намерен вредить отношениям с Россией, отправляя оружие на Украину.