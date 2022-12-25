Израиль не передаст Украине "Железный купол": боятся, что его получит Россия

Он рассказал, что Израиль “справедливо” опасается, что в случае развертывания этих систем противоракетной обороны на поле боя, Россия завладеет ими. Именно поэтому Тель-Авив не будет передавать их Киеву.

К тому же, если верить его словам, Израиль сам срочно нуждается в пополнении подразделений ПВО "куполами", а их производство требует времени. Даже если Украина их сможет получить, то им не стоит ожидать быстрого результата, поскольку обучение работе с ними также требует времени. Помимо прочего, Израиль не намерен вредить отношениям с Россией, отправляя оружие на Украину.