Израиль обвинили в копировании российских беспилотников

Его слова приводит издание «РИА Новости». Главный конструктор рассказал, что Россия опережает других в создании беспилотников. И даже Израиль копирует у страны «кое-какие вещи».

Напомним, ZALA AERO — разработчик беспилотника-камикадзе «Ланцет». Он уже применяется в Сирии для уничтожения живой силы террористов. Также инженеры придумали схему воздушного минирования с дронами «Ланцет». Это когда много беспилотников создают для противника непреодолимую преграду.

Кроме того, компания ZALA AERO создала первый беспилотник конвертоплан. Он может совершать вертикальные взлёт и посадку. Ещё в портфолио компании есть первый беспилотник с гибридной силовой установкой, состоящей из двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя.