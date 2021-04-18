Наука и технологии
Сегодня в 14:55
Израиль обвинили в копировании российских беспилотников
Россия может похвастаться крутыми технологиями
Главный конструктор компании ZALA AERO заявил, что израильские конструкторы копируют российские беспилотные технологии.
Его слова приводит издание «РИА Новости». Главный конструктор рассказал, что Россия опережает других в создании беспилотников. И даже Израиль копирует у страны «кое-какие вещи».
Напомним, ZALA AERO — разработчик беспилотника-камикадзе «Ланцет». Он уже применяется в Сирии для уничтожения живой силы террористов. Также инженеры придумали схему воздушного минирования с дронами «Ланцет». Это когда много беспилотников создают для противника непреодолимую преграду.
Кроме того, компания ZALA AERO создала первый беспилотник конвертоплан. Он может совершать вертикальные взлёт и посадку. Ещё в портфолио компании есть первый беспилотник с гибридной силовой установкой, состоящей из двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя.