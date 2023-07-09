Израиль отказался передавать Украине оружие: посол страны объяснил решение

Израиль отказался передавать Украине оружие: посол страны объяснил решениеИм оно самим нужно
Посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский в интервью «Зеркалу недели» объяснил, почему Израиль отказывается поставлять оружие Украине. По его словам, Израиль не может предоставить оружие, потому что сам ведет регулярные военные действия, передает Лента.ру.
Дипломат отметил, что 99 процентов стран, поставляющих оружие Киеву, являются членами НАТО, в отличие от Израиля, который в настоящее время вовлечен в конфликтные ситуации. Кроме того, в случае агрессии Израиль может рассчитывать только на себя, в отличие от членов НАТО, у которых есть гарантия коллективной безопасности. Поэтому он считает неправильным подходить к Израилю с теми же ожиданиями, которые Украина возлагает на страны НАТО.
Решение Израиля не предоставлять оружие Украине основано на его собственных уникальных обстоятельствах и соображениях безопасности. Интервью проливает свет на сложности, связанные с поставками оружия, и подчеркивает различия между Израилем и странами НАТО в плане военного взаимодействия и механизмов коллективной безопасности.