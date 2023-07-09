Израиль отказался передавать Украине оружие: посол страны объяснил решение

Дипломат отметил, что 99 процентов стран, поставляющих оружие Киеву, являются членами НАТО, в отличие от Израиля, который в настоящее время вовлечен в конфликтные ситуации. Кроме того, в случае агрессии Израиль может рассчитывать только на себя, в отличие от членов НАТО, у которых есть гарантия коллективной безопасности. Поэтому он считает неправильным подходить к Израилю с теми же ожиданиями, которые Украина возлагает на страны НАТО.

Решение Израиля не предоставлять оружие Украине основано на его собственных уникальных обстоятельствах и соображениях безопасности. Интервью проливает свет на сложности, связанные с поставками оружия, и подчеркивает различия между Израилем и странами НАТО в плане военного взаимодействия и механизмов коллективной безопасности.