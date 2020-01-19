Израиль развернул технологию для отслеживания тоннелей террористов

Как именно работает технология, не сообщается. Однако израильские военные уверены, что она поможет им предотвращать прокладывание противником тоннелей. Скорее всего, Израиль вооружился аппаратурой, которая может обнаруживать признаки подземных работ по звукам.

В командовании ЦАХАЛа заявили, что новая инфраструктура является следующим шагом по борьбе с тоннелями «Хезболлы» после операции «Северный щит» годовой давности, в ходе которой были нейтрализованы шесть таких сооружений.

Стоит отметить, что Израиль уже начал строить «подземный забор» вдоль границы с сектором Газа.