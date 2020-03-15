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Израиль решил использовать антитеррористические технологии для борьбы с коронавирусом
Будут отслеживать заражённых по смартфонам
Израиль решил использовать антитеррористические технологии для борьбы с коронавирусом. Речь идёт о применении системы мониторинга для выявления заражённых людей.
Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Киберсистема позволит властям определять местонахождение людей, которые контактировали с заражёнными.
«Очень скоро мы начнём использовать технологии… цифровые средства, которые мы применяем в борьбе с терроризмом», — отметил премьер-министр.
Общая служба безопасности Израиля подтвердила, что по просьбе Нетаньяху и министерства здравоохранения изучает вопрос об использовании своих технологических возможностей для борьбы с коронавирусом. Такие возможности могут включать в себя отслеживание мобильных телефонов заражённых людей в режиме реального времени, чтобы выявлять нарушения карантина. Кроме того, специалисты смогут определять, с кем эти лица контактировали.