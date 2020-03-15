Израиль решил использовать антитеррористические технологии для борьбы с коронавирусом

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Киберсистема позволит властям определять местонахождение людей, которые контактировали с заражёнными.

«Очень скоро мы начнём использовать технологии… цифровые средства, которые мы применяем в борьбе с терроризмом», — отметил премьер-министр.

Общая служба безопасности Израиля подтвердила, что по просьбе Нетаньяху и министерства здравоохранения изучает вопрос об использовании своих технологических возможностей для борьбы с коронавирусом. Такие возможности могут включать в себя отслеживание мобильных телефонов заражённых людей в режиме реального времени, чтобы выявлять нарушения карантина. Кроме того, специалисты смогут определять, с кем эти лица контактировали.