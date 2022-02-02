Израиль ускорил производство лазерных ПВО

Приоткрывая завесу над прототипами перехватчиков, которые будут использовать лазеры для перегрева приближающихся беспилотников или ракет, предпочитаемых поддерживаемыми Ираном партизанами, израильские источники в минобороны в июне прошлого года сообщили, что такие системы будут готовы к действию в 2025 году.

Однако Беннетт объявил о резком сокращении сроков.

“Уже через год ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) введет в действие лазерную систему перехвата, сначала экспериментально, а затем и оперативно, сначала на юге, затем в других местах”, - сказал он в своем выступлении.