Израиль внедрил программу массового распознавания лиц в секторе Газа

Программа выявляет потенциальные цели, анализируя записи с камер наблюдения, публикации в социальных сетях и сведения, полученные от палестинских пленных. Технология Corsight, известная своей якобы способностью идентифицировать людей с менее чем 50-процентной видимостью лица, составляет основу системы наблюдения.

Однако солдаты отмечают неточности, особенно в случае зернистых кадров или неясных лиц. Случаи ошибочной идентификации, такие как дело палестинского поэта Мосаба Абу Тоха, подчеркивают потенциальную опасность полагаться только на технологию распознавания лиц.

В дополнение к Google Photos израильские военные расширяют свои возможности наблюдения, используя базы данных «известных лиц» для дальнейшей идентификации людей. Руководство Corsight, поддерживаемое такими инвесторами, как Awz Ventures, заявило о своей готовности помогать израильским военным.