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Наука и технологии
Опубликовано 28 марта 2024, 17:26
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Израиль внедрил программу массового распознавания лиц в секторе Газа

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Израиль запустил программу распознавания лиц в секторе Газа, о чем сообщает The New York Times. Программа, разработанная в ответ на нападение 7 октября, направлена на выявление лиц, связанных с определенными группами. Используя Google Photos и разработанный на заказ инструмент тель-авивской компании Corsight, израильские войска составили базу данных палестинцев, часто без их ведома или согласия.
Израиль внедрил программу массового распознавания лиц в секторе Газа

© Ferra

Программа выявляет потенциальные цели, анализируя записи с камер наблюдения, публикации в социальных сетях и сведения, полученные от палестинских пленных. Технология Corsight, известная своей якобы способностью идентифицировать людей с менее чем 50-процентной видимостью лица, составляет основу системы наблюдения.

Однако солдаты отмечают неточности, особенно в случае зернистых кадров или неясных лиц. Случаи ошибочной идентификации, такие как дело палестинского поэта Мосаба Абу Тоха, подчеркивают потенциальную опасность полагаться только на технологию распознавания лиц.

В дополнение к Google Photos израильские военные расширяют свои возможности наблюдения, используя базы данных «известных лиц» для дальнейшей идентификации людей. Руководство Corsight, поддерживаемое такими инвесторами, как Awz Ventures, заявило о своей готовности помогать израильским военным.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Израиль
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#распознавание лица