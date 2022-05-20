Израиль вооружит армию гаджетами «для повышения летальности противников»

В рамках программы будет проанализировано, как технологии могут быть интегрированы для «улучшения ряда возможностей миссии, включая летальность, ситуационную осведомлённость, выживаемость, выносливость, когнитивную нагрузку, воздействие на противника».

В Израиле заявили, что в программе будут рассмотрены «очки дополненной реальности, компьютеризированная система штурмовой винтовки, дисплей для шлема, технология обнаружения враждебного огня, система отслеживания местоположения в средах, где отсутствует GPS, тактильные рукава для навигации и управления, а также система голосовых команд (как на смартфонах)».

На фотографиях видно, как солдаты используют наголовные очки SmartEye от Elbit Systems, цифровую систему связи E-LynX, а также тактильный рукав, изготовленный американской фирмой TrekAce.