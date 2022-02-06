Израиль запретил странам Балтии продавать Украине оружие для войны с Россией

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Израиль запретил странам Балтии продавать Украине оружие для войны с РоссиейЧтобы не портить отношения с Россией
СМИ сообщили, что Израиль в декабре 2021 года запретил странам Балтии — Литве, Латвии и Эстонии — передавать оружие израильского производства Украине.
Как пишет источник, подобная «превентивная мера» связана с тем, что Израиль хочет «сбалансировать свои отношения с Россией».
Отмечается, что Израиль имеет строгие ограничения на поставку оружия израильской разработки. Покупатель не имеет права отправлять оружия третьим сторонам без согласия страны-производителя. Также журналисты пишут, что шаг Израиля по запрету передачи оружия Украины был вызван «верой в то, что Украина будет пытаться получить противотанковое оружие Spike, созданное совместно израильскими и немецкими компаниями».
Минобороны Израиля отказалось комментировать ситуацию. В то же время в Минобороны Латвии заявили, что страна не планирует отправлять Украине какое-либо оружие израильского производства.
Источник: Defence Express