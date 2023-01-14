Израильская компания собирала личные данные пользователей Instagram*, Facebook* и не только

"Ответчик создал и использовал более 38 000 поддельных учетных записей пользователей и свое программное обеспечение Surveillance Software для сбора просматриваемой информации профиля более 600 000 пользователей Facebook*, включая сообщения, лайки, списки друзей, фотографии и комментарии, а также информацию из групп и страниц Facebook*", - пишут юристы в жалобе Meta*(признана экстремистской на территории РФ). "Ответчик разработал программное обеспечение для слежки, чтобы скрыть свое присутствие и деятельность от Meta* и других, а также продавал и лицензировал с целью получения прибыли данные, которые он собирал".

Компания Voyager Labs, расположенная в Израиле, называет себя "службой расследований на основе ИИ". Среди клиентов Voyager Labs, согласно представленным материалам, - Департамент полиции Лос-Анджелеса. В отзыве одного из сотрудников департамента говорится, что Voyager Labs "смогла выявить несколько новых целей в гораздо более удобном для чтения формате".

Владелец соцсетей добивается постоянного судебного запрета для Voyager Labs на продолжение подобной практики.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России