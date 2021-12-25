Израильская полиция начнёт отправлять дроны в места перестрелок

Компания объединилась с коллегами из Airobotics, чтобы заставить дроны отвечать на беспорядки. Вместе компании надеются создать лучшее технологическое решение для борьбы с преступностью в Израиле.

Дроны, способные распознавать перестрелки, уже успели раскритиковать. Такие уже используют в Денвере, но, к сожалению, системе не удаётся значительно снизить насилие. Количество предупреждений системы в 2021 году выросло почти на 25%, но количество арестов увеличилось только на 2%. Критики считают, что новые технологии правоохранительных органов могут спасти жизни и сделать работу полицейских более безопасной, но только в том случае, если они действительно работают. Если неисправная технология попадет в плохие руки, перспективы будут не радужными.