Наука и технологии
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Израильская полиция начнёт отправлять дроны в места перестрелок

У этой идеи уже есть критики
У израильской полиции скоро могут появиться автономные дроны, которые будут летать в места, где были перестрелки. Американская компания уже создаёт аппарат, в него будут установлены акустические датчики для обнаружения выстрелов и оповещения полиции.
Израильская полиция начнёт отправлять дроны в места перестрелок

Компания объединилась с коллегами из Airobotics, чтобы заставить дроны отвечать на беспорядки. Вместе компании надеются создать лучшее технологическое решение для борьбы с преступностью в Израиле.

Дроны, способные распознавать перестрелки, уже успели раскритиковать. Такие уже используют в Денвере, но, к сожалению, системе не удаётся значительно снизить насилие. Количество предупреждений системы в 2021 году выросло почти на 25%, но количество арестов увеличилось только на 2%. Критики считают, что новые технологии правоохранительных органов могут спасти жизни и сделать работу полицейских более безопасной, но только в том случае, если они действительно работают. Если неисправная технология попадет в плохие руки, перспективы будут не радужными.

Источник: Futurism
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