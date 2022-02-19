Израильская система ПВО не смогла перехватить беспилотник

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Израильская система ПВО не смогла перехватить беспилотникОн прилетел с территории Ливана
СМИ сообщили, что Израильская система противовоздушной обороны (ПВО) не смогла перехватить беспилотник самолётного типа, который проник с территории Ливана.
Сообщается, что беспилотный летательный аппарат «Хасан» принадлежал военизированному ливанскому шиитскому движению «Хезболла». Он углубился на территорию Израиля на 70 километров и проводил там разведку в течение 40 минут.
Силы противовоздушной обороны Израиля не смогли перехватить дрон-нарушитель. Он совершил облёт и вернулся в Ливан.
Из-за того, что средства наблюдения потеряли из вида беспилотник, который, теоретически, мог нести боевую нагрузку, в Израиле сработали сирены. Также в воздух подняли по тревоге боевую авиацию ЦАХАЛ и активировали систему противоракетной обороны «Железный купол».
Есть мнение, что дрон БПЛА «Хасан» создали в Иране или в Ливане с использованием иранских технологий.
Источник: Военное обозрение