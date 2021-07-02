Израильские солдаты станут невидимками для тепловизоров

Маскировочную систему разработала израильская компания Polaris Solutions вместе с минобороны страны. Новинка называется Kit 300. Система сделана из определённых металлов, полимеров и микроволокон. Солдат, пользующийся маскировкой, становится практически незаметным человеческому глазу и даже тепловизору. Эффект невидимости сохраняет и в те моменты, когда военнослужащий передвигается. Камуфляж может заставить бойца слиться даже со скалой.

Маскировочная система весит всего 500 граммов. Её можно удобно сложить для транспортировки солдатом. Комплект Kit 300 двусторонний, у каждой стороны здесь собственная расцветка.