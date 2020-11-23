Израильский танк опрокинулся во время учений

«Российская газета» пишет, что военным уже удалось вернуть танк на гусеницы при помощи ремонтно-эвакуационной машины. По фотографиям, попавшим в сеть, видно, что боевая машина получила повреждения. Информации о пострадавших нет.

Во время аварии на учебном полигоне 70-тонный танк въехал на прицеп, но не остановился в нужном месте, а продолжил движение. Из-за этого он наехал на ограничитель, завалился на левый бок и упал с трейлера.

Журналисты пишут, что причиной аварии могла стать техническая неисправность Merkava Mk3.

Танк Merkava был разработан и производится в Израиле. Первый серийный Merkava Mk.1 изготовили в 1979 году.