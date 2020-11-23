Наука и технологии
Сегодня 16:06
Израильский танк опрокинулся во время учений
Получил повреждения
Израильские военные во время учений пытались погрузить на трейлер танк Merkava Mk3, но он опрокинулся. Этот момент попал на видео.
«Российская газета» пишет, что военным уже удалось вернуть танк на гусеницы при помощи ремонтно-эвакуационной машины. По фотографиям, попавшим в сеть, видно, что боевая машина получила повреждения. Информации о пострадавших нет.
Во время аварии на учебном полигоне 70-тонный танк въехал на прицеп, но не остановился в нужном месте, а продолжил движение. Из-за этого он наехал на ограничитель, завалился на левый бок и упал с трейлера.
Журналисты пишут, что причиной аварии могла стать техническая неисправность Merkava Mk3.
Танк Merkava был разработан и производится в Израиле. Первый серийный Merkava Mk.1 изготовили в 1979 году.