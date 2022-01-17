Наука и технологии
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Израильтяне научились вооружать дроны автоматами и снайперскими винтовками

Создана лёгкая роботизированная нагрузка для них
Представлена система вооружённых дронов SMASH Dragon, которые могут использовать высокоточное оружие, в том числе автоматы, снайперские винтовки, гранатомёты и т.д.
Израильтяне научились вооружать дроны автоматами и снайперскими винтовками

Систему разработала израильская компания Smart Shooter. Она, по сути, представляет собой роботизированную полезную нагрузку, которая позволяет вооружать различные беспилотники высокоточным оружием.

Smash Dragon использует технологию Smash, которая даёт возможность с точностью поражать статичные и движущиеся цели. Управлять системой можно удалённо. Сообщается, что она уже прошла испытания, в том числе реальной стрельбой.

Как отметил генеральный директор Smart Shooter, технология Smash обеспечивает точное устранение угроз на земле, в воздухе и на море. Теперь её можно использовать на беспилотной воздушной платформе, которой можно управлять. с расстояния. Smash Dragon получился чрезвычайно лёгким специально для этих целей.

Источник: Israel Defense
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