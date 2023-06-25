Изучающего честность ученого из Гарварда обвинили в фабрикации результатов

Обвинения были обнародованы в блоге Data Colada, где профессора выразили обеспокоенность по поводу академических нарушений. Они утверждают, что накопили убедительные доказательства мошенничества в исследованиях Джино, предполагая, что и другие многочисленные работы, авторами которых она является, могут содержать поддельные данные.

После этих обвинений Гарвардская школа бизнеса отправила Джино в административный отпуск, а ее должность председателя больше не значится на сайте школы. Кроме того, Гарвард потребовал отозвать три из четырех упомянутых в докладе работ.

Доказательства были обнаружены в результате анализа файлов Microsoft Excel, в частности, файла calcChain.xml, который выявил фальсификацию ключевых зависимых переменных.