Изучающего честность ученого из Гарварда обвинили в фабрикации результатов

Изучающего честность ученого из Гарварда обвинили в фабрикации результатовЕе отправили в отпуск
Профессор Гарвардской школы бизнеса Франческа Джино, известная своими исследованиями в области честности, была обвинена в фабрикации выводов по крайней мере в четырех своих работах, по словам трех ее коллег.
Обвинения были обнародованы в блоге Data Colada, где профессора выразили обеспокоенность по поводу академических нарушений. Они утверждают, что накопили убедительные доказательства мошенничества в исследованиях Джино, предполагая, что и другие многочисленные работы, авторами которых она является, могут содержать поддельные данные.
После этих обвинений Гарвардская школа бизнеса отправила Джино в административный отпуск, а ее должность председателя больше не значится на сайте школы. Кроме того, Гарвард потребовал отозвать три из четырех упомянутых в докладе работ.
Доказательства были обнаружены в результате анализа файлов Microsoft Excel, в частности, файла calcChain.xml, который выявил фальсификацию ключевых зависимых переменных.