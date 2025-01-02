Изучен геном людей, живших с 1 по 1000 год нашей эры

Опубликовано 02 января 2025, 16:401 мин.
Изучен геном людей, живших с 1 по 1000 год нашей эрыНовый метод анализа ДНК
Исследователи из Института Фрэнсиса Крика выявили подробные закономерности миграции в Европе в первом тысячелетии нашей эры с помощью нового инструмента анализа ДНК под названием Twigstats1. Этот метод позволяет получить более четкое представление о том, как генетически схожие популяции перемещались и смешивались с течением времени.
В ходе исследования было проанализировано более 1500 геномов людей, живших в период с 1 по 1000 год нашей эры, что позволило выявить две значительные миграционные волны. В ходе первой, в начале железного века, германоязычные группы двинулись на юг из Скандинавии и северной Германии, достигнув Италии, Британии и других стран. Позднее эти группы смешались с местным населением.
Вторая волна произошла между 300−800 гг. н. э., когда в Скандинавии появились выходцы из Центральной Европы. Этот сдвиг предшествовал эпохе викингов, во время которой скандинавское население распространилось по всей Европе.
Данные из массовых захоронений и ДНК-связей свидетельствуют о скандинавских предках в Британии, Украине и России.