Изучена психология людей, пишущих фальшивые отзывы в интернете

В рамках исследования отзывы должны были быть как положительными, так и отрицательными или нейтральными. Далее учёные проанализировали полученные тексты.

Они заявили, что заметили в негативных отзывах признаки того, что их автор испытывает чувство вины. Так, в случае с положительными отзывами люди свободно использовали личное местоимение «я». А вот авторы негативных фальшивых отзывов чаще писали собирательное местоимение «мы». Психологи пояснили, что так люди неосознанно снимают с себя ответственность за ложь. Кроме того, в негативных авторы люди больше «давили на эмоции».