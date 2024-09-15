Изучена роль СМИ в нагнетании страха перед искусственным интеллектом

Исследователи проанализировали около 70 000 заголовков, связанных с ИИ, и обнаружили, что около 40% из них «передают страх и тревогу», используя такие термины, как «опасный» и «экзистенциальная угроза».

В исследовании использовались инструменты для изучения эмоционального тона заголовков, что показало, что СМИ часто усиливают страх перед ИИ с помощью «сенсационных высказываний». Такое нагнетание страха не только «отражает общественные настроения», но и «активно формирует их», создавая «цикл эскалации беспокойства», сообщают эксперты.

Авторы исследования предупреждают, что эта тенденция может иметь значительные последствия для общества и политики, например, затормозить инновации из-за чрезмерно осторожного регулирования.