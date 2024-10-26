Исследование, опубликованное в журнале Science, позволило секвенировать геном этого вида и выявить 2801 ген, участвующий в восстановлении ДНК, делении клеток и иммунных реакциях. Эти гены активируются при воздействии радиации, защищая ДНК тихоходки и восстанавливая возникшие повреждения.

Один из ключевых генов, TRID1, вызывает белок 53BP1, который помогает восстанавливать двунитевые разрывы в ДНК. Кроме того, DODA1 вырабатывает антиоксидантные пигменты для нейтрализации вредных химических веществ, а BCS1 защищает клетки от повреждения митохондрий.

Понимание механизмов, лежащих в основе жизнестойкости этих существ, может иметь значительные последствия для освоения космоса. Изучив, как эти существа защищают себя от вредного воздействия радиации, ученые смогут разработать стратегии защиты астронавтов во время длительных космических полетов.