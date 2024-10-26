Наука и технологии
Опубликовано 26 октября 2024, 00:13
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Изучена «суперспособность» тихоходок — восстановление ДНК

Что она нам даёт
Крошечные тихоходки, известные своей невероятной живучестью, вновь покорили ученых своей способностью противостоять экстремальным условиям. Недавно открытый вид, Hypsibius henanensis, позволил получить ценные сведения о молекулярных механизмах, позволяющих им восстанавливать повреждения ДНК, вызванные высокими дозами радиации.
Изучена «суперспособность» тихоходок — восстановление ДНК
© Ferra

Исследование, опубликованное в журнале Science, позволило секвенировать геном этого вида и выявить 2801 ген, участвующий в восстановлении ДНК, делении клеток и иммунных реакциях. Эти гены активируются при воздействии радиации, защищая ДНК тихоходки и восстанавливая возникшие повреждения.

Один из ключевых генов, TRID1, вызывает белок 53BP1, который помогает восстанавливать двунитевые разрывы в ДНК. Кроме того, DODA1 вырабатывает антиоксидантные пигменты для нейтрализации вредных химических веществ, а BCS1 защищает клетки от повреждения митохондрий.

Понимание механизмов, лежащих в основе жизнестойкости этих существ, может иметь значительные последствия для освоения космоса. Изучив, как эти существа защищают себя от вредного воздействия радиации, ученые смогут разработать стратегии защиты астронавтов во время длительных космических полетов.

Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный
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