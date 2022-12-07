Изучение однояйцевых близнецов помогло лучше понять ваши гены

Экспрессия определенных генов может быть повышена или понижена под воздействием целого ряда факторов, и ученым уже несколько лет известно, что физические упражнения, в частности, могут вызывать различные полезные эпигенетические изменения в организме человека.

"Если бы генетика и последовательность ДНК были единственной движущей силой биологии, то у однояйцевых близнецов должны были бы быть одинаковые заболевания", - сказал Майкл Скиннер, автор нового исследования. "Но это не так. Это означает, что на близнецов должно оказываться воздействие окружающей среды, которое и приводит к развитию болезни".

Исследователи набрали 70 пар однояйцевых близнецов. Наряду с измерением индекса массы тела и опросом о привычке к физическим упражнениям, каждый участник в течение недели носил фитнес-трекер для объективного определения уровня физической активности.

Пара близнецов считалась "дискордантной", если один из них выполнял более 150 минут энергичной физической активности в неделю, а другой - менее 150 минут в неделю. Около 40 процентов пар близнецов были признаны дискордантными по этому показателю.

Изучая эпигенетические различия между этими физически дискордантными парами однояйцевых близнецов, исследователи обнаружили маркеры более 50 генов. Изменения экспрессии генов, вызванные физическими упражнениями, были обнаружены в генах, которые ранее ассоциировались с более низким риском метаболического синдрома.

"Полученные результаты позволяют объяснить молекулярный механизм связи между физической активностью и метаболическими заболеваниями", - говорит Скиннер. "Известно, что физические упражнения снижают предрасположенность к ожирению, но теперь, похоже, что они через эпигенетику также влияют на множество типов клеток, многие из которых вовлечены в метаболические заболевания".

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