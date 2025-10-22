Изучено крупное скопление горелого зерна 15−16 веков из новгородского кремля

Уровень залегания позволяет датировать находку второй половиной XV — началом XVI века. Археоботанический анализ показал, что основная часть зерна — рожь, а также небольшое количество пшеницы, ячменя, овса, конопли, льна и редких семян бобовых. Зерно прошло несколько стадий очистки, но наличие сорных растений говорит о том, что рожь была озимой. Скорее всего, местной.

Учёные считают, что эта находка подтверждает существование хранилищ съестных запасов при новгородских храмах. Ранее аналогичные скопления обнаруживали на Ярославовом дворище, у церкви Прокопия и у Гридницы. Вероятно, на территории детинца также находилось хранилище ржи. Остальные зёрна могли попасть в слой из-за использования общей площадки для помола или хранения разных урожаев в одних и тех же ёмкостях.