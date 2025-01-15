Изучены скрывающиеся в пляжном песке микробы

Исследователи изучили пляж к северу от Сан-Франциско, чтобы понять динамику развития микроорганизмов в его «подземном эстуарии». Они собирали образцы во влажный и сухой сезоны и анализировали микробную ДНК с помощью современных методов секвенирования. Результаты показали, что хотя эти сообщества в целом стабильны, они уязвимы к таким «возмущениям», как приливные волны, которые могут изменить их способность очищать воду.

Ожидается, что с повышением уровня моря такие нарушения будут усиливаться, что потенциально снизит способность микробов поддерживать качество прибрежной воды.