Изучены скрывающиеся в пляжном песке микробы

Опубликовано 15 января 2025, 18:001 мин.
Изучены скрывающиеся в пляжном песке микробыМикробы, скрытые в песке пляжей, помогают защищать прибрежные воды
Микробы, живущие на песчаных пляжах, играют ключевую роль в фильтрации химических веществ из грунтовых вод, прежде чем они попадут в океан. Исследование, проведенное под руководством Стэнфорда, позволило выяснить, как эти «микробные сообщества» реагируют на проникновение морской воды и потенциальное воздействие повышения уровня моря.
Исследователи изучили пляж к северу от Сан-Франциско, чтобы понять динамику развития микроорганизмов в его «подземном эстуарии». Они собирали образцы во влажный и сухой сезоны и анализировали микробную ДНК с помощью современных методов секвенирования. Результаты показали, что хотя эти сообщества в целом стабильны, они уязвимы к таким «возмущениям», как приливные волны, которые могут изменить их способность очищать воду.
Ожидается, что с повышением уровня моря такие нарушения будут усиливаться, что потенциально снизит способность микробов поддерживать качество прибрежной воды.