Известная пищевая добавка оказалась способна вызвать депрессию

18:05, 02 апреля 2023
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Известная пищевая добавка оказалась способна вызвать депрессиюХотя её наоборот советуют для улучшения настроения
Учёные из США обнаружили, что аминокислота глицин, которая часто используется в пищевых добавках, может на самом деле способствовать развитию депрессии и беспокойства.
Фото: Unsplash
Исследователи провели эксперимент с грызунами, у которых был удалён специальный рецептор в мозге. Этот рецептор активируется глицином. Оказалось, что грызуны без этого рецептора были менее подвержены стрессу и депрессии, чем обычные.
Учёные планируют проверить, есть ли такой же рецептор у людей и можно ли его блокировать. Это может стать новым способом лечения депрессии, который будет более эффективным и быстрым, чем существующие антидепрессанты.