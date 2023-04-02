Известная пищевая добавка оказалась способна вызвать депрессию

Исследователи провели эксперимент с грызунами, у которых был удалён специальный рецептор в мозге. Этот рецептор активируется глицином. Оказалось, что грызуны без этого рецептора были менее подвержены стрессу и депрессии, чем обычные.

Учёные планируют проверить, есть ли такой же рецептор у людей и можно ли его блокировать. Это может стать новым способом лечения депрессии, который будет более эффективным и быстрым, чем существующие антидепрессанты.