Известная смартфонами ZTE представила умную 2,5K-камеру с ночным видением

Камера оснащена 4-мегапиксельным CMOS-сенсором 1/2,7 дюйма и поддерживает разрешение 2,5K (2560×1440). Объектив с диафрагмой f/2.0, камера может работать в полноцветном режиме при “ультранизком свете”.

Для ночного видения установлено 8 инфракрасных светодиодов 940 нм, которые обеспечивают видимость до 10 метров. Камера имеет физическую шторку для объектива и режим конфиденциальности, что отключает наблюдение по расписанию.

SC41 поддерживает локальное хранение до 256 ГБ, зашифрованное облако и сетевые хранилища NAS. Передача данных защищена шифрованием.

Для подключения используется двухдиапазонный Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Камера оснащена SoC 0,5 TOPS и 128 МБ ОЗУ. Также есть встроенный динамик.