Известная смартфонами ZTE представила умную 2,5K-камеру с ночным видением

Опубликовано 08 октября 2025, 19:101 мин.
Известная смартфонами ZTE представила умную 2,5K-камеру с ночным видениемЕсть Wi-Fi 6
ZTE выпустила новую умную камеру Xiaoxing Kankan SC41 для дома и малого бизнеса. Продажи начнутся 9 октября по цене около $23 в юанях.
© ZTE
Камера оснащена 4-мегапиксельным CMOS-сенсором 1/2,7 дюйма и поддерживает разрешение 2,5K (2560×1440). Объектив с диафрагмой f/2.0, камера может работать в полноцветном режиме при “ультранизком свете”.
Для ночного видения установлено 8 инфракрасных светодиодов 940 нм, которые обеспечивают видимость до 10 метров. Камера имеет физическую шторку для объектива и режим конфиденциальности, что отключает наблюдение по расписанию.
SC41 поддерживает локальное хранение до 256 ГБ, зашифрованное облако и сетевые хранилища NAS. Передача данных защищена шифрованием.
Для подключения используется двухдиапазонный Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Камера оснащена SoC 0,5 TOPS и 128 МБ ОЗУ. Также есть встроенный динамик.