Известная соцсеть попыталась обойти запрет на слежку через приложения в iPhone

Как узнали журналисты, команда Snapchat изучала способы обойти правила конфиденциальности Apple. Компания даже обращалась за помощью к третьей стороне. Соцсеть интересовали методы отслеживания поведения людей.

Snapchat подтвердила это журналистам. Компания заявила, что перестанет это делать после вступления в силу новых правил конфиденциальности Apple.

Напомним, по этим правилам приложения должны спрашивать пользователей iPhone, согласны ли они на отслеживание. Эксперты считают, что нововведение сильно повлияет на рынок цифровой рекламы. В Facebook ранее говорили, что новые правила Apple сократят доходы сети для таргетинга рекламы в сторонних приложениях.