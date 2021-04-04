Наука и технологии
Сегодня в 16:29
Известная соцсеть попыталась обойти запрет на слежку через приложения в iPhone
Но пообещала так не делать
Недавно Apple ввела новые правила конфиденциальности, запрещающие приложениям отслеживать пользователей без их согласия. Известная соцсеть Snapchat попыталась обойти этот запрет.
Как узнали журналисты, команда Snapchat изучала способы обойти правила конфиденциальности Apple. Компания даже обращалась за помощью к третьей стороне. Соцсеть интересовали методы отслеживания поведения людей.
Snapchat подтвердила это журналистам. Компания заявила, что перестанет это делать после вступления в силу новых правил конфиденциальности Apple.
Напомним, по этим правилам приложения должны спрашивать пользователей iPhone, согласны ли они на отслеживание. Эксперты считают, что нововведение сильно повлияет на рынок цифровой рекламы. В Facebook ранее говорили, что новые правила Apple сократят доходы сети для таргетинга рекламы в сторонних приложениях.