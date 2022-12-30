Известного блогера задержали за торговлю людьми

За задержание можно поблагодарить его перепалку с молодой экоактивисткой Гретой Тунберг: он похвастался перед ней своими 33 автомобилями и их "огромными выбросами" и, что он готов написать ей на почту.

Далее она написала, что её почта: smalldickenergy@getalife․com, намекая на небольшое мужское достоинство Тейта.

Тейт записал большое видеообращение к ней, где, помимо подкастера в халате, красовались две коробки из Румынской пиццерии. А учитывая, что Тейт уже был в розыске, полиции оставалось лишь выяснить заказ и куда его доставили.