Известную мемную фотографию продали за полмиллиона долларов

На фотографии Зои запечатлена на фоне горящего дома. Взгляд девочки сделал снимок мемным. Героиня фото решила заработать на нём денег и провела аукцион на площадке Foundation в середине апреля. В итоге мем купили за 180 монет Ethereum, или почти за $500 тысяч. При этом Зои Рот сохранила авторские права на изображение. Теперь девушка будет получать комиссионные в размере 10% от каждой перепродажи токена.

Как пишет ТАСС, Зои хочет потратить полученные деньги на оплату своего обучения и благотворительность.

Напомним, NFT — это, по сути, сертификат уникальности цифрового объекта. Он подтверждает право на владение цифровым активом, например, файлом).