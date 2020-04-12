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Известный математик и создатель игры «Жизнь» скончался от коронавирусной инфекции

В 82 года
Известный математик и создатель игры «Жизнь» Джон Конвей (John Horton Conway) скончался от коронавирусной инфекции. Ему было 82 года.

Об этом сообщает издание The Guardian, ссылаясь на коллег учёного. Джон Конвей, главным образом, прославился созданием клеточного автомата «Жизнь». Место действия игры — «вселенная». Она размечена на клетки. Каждая клетка может находиться в двух состояниях: быть «живой» (заполненной) или «мёртвой» (пустой). У клетки есть по восемь соседей вокруг. С каждой итерацией количество клеток увеличивается по определённым правилам. Самое интересное, что игрок лишь задаёт первоначальное положение для клеток, а затем наблюдает за их «размножением». По сути, игра — это удачная попытка Конвея доказать существование простых самовоспроизводящихся систем.

Помимо «Жизни», учёный был известен описанием сюрреальных чисел, гипотезой чудовищного вздора и другими работами.

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