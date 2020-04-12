Известный математик и создатель игры «Жизнь» скончался от коронавирусной инфекции

Об этом сообщает издание The Guardian, ссылаясь на коллег учёного. Джон Конвей, главным образом, прославился созданием клеточного автомата «Жизнь». Место действия игры — «вселенная». Она размечена на клетки. Каждая клетка может находиться в двух состояниях: быть «живой» (заполненной) или «мёртвой» (пустой). У клетки есть по восемь соседей вокруг. С каждой итерацией количество клеток увеличивается по определённым правилам. Самое интересное, что игрок лишь задаёт первоначальное положение для клеток, а затем наблюдает за их «размножением». По сути, игра — это удачная попытка Конвея доказать существование простых самовоспроизводящихся систем.

Помимо «Жизни», учёный был известен описанием сюрреальных чисел, гипотезой чудовищного вздора и другими работами.