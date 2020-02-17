Известный рейтинг камер смартфонов обвинили в завышении оценок за деньги

Как сообщил информатор под ником Digital Chat Station в Weibo, производителей смартфонов просят заплатить взнос в размере 100 000 евро (примерно 6,8 млн рублей) перед тестированием. После этого бренд получает рекомендации от специалистов по тому, как правильно настроить программное обеспечение камеры, чтобы получить лучшие результаты. Перед публикацией производители могут выбрать самые удачные снимки.

Если же компания отказывается платить взнос, то специалисты DxOMark просто сами покупают устройство, тестируют его и публикуют «реальный» результат без предварительной настройки и отбора снимков. В итоге такие аппараты получают более низкие оценки.