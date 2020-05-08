Известный сервис для видеозвонков предложит защищённую связь, но только за деньги

Как сообщило издание TechCrunch, Zoom приобрела компанию Keybase, известную в качестве специалиста по шифрованию. Новостью о приобретении Zoom поделилась в блоге. Вследствие этой сделки ожидается, что видеосервис будет предоставлять пользователям более высокий уровень безопасности.

В частности, Zoom будет предлагать сквозное шифрование в онлайн-звонках. Однако доступно это будет только платным клиентам, тем, что имеют подписку на сервис.

Стоит отметить, что Zoom ранее уже несколько раз обвиняли в недостаточном обеспечении безопасности. На днях, например, на продажу были выставлены более полумиллиона аккаунтов пользователей видеосервиса. Специалисты по кибербезопасности смогли купить эти учётные записи по 90 копеек за штуку.