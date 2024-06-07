Извлечение CO2 из воздуха слишком дорого: нужно 1000 атомных электростанций

Например, для извлечения CO2 из 1 кубического метра воздуха при комнатной температуре потребуется примерно 313 джоулей, пишет издание. Для извлечения 1 килограмма CO2 потребуется около 652 000 джоулей. Учитывая огромное количество CO2 в атмосфере, для достижения доиндустриального уровня потребуется почти 2,39×10 20 джоулей, что почти равно годовому потреблению энергии в мире.

Более того, для улавливания 37 миллиардов метрических тонн CO2, выбрасываемых ежегодно, потребуется около 764 гигаватт энергии, что соответствует более чем 1000 атомных электростанций, если верить подсчетам Wired.

Такая огромная потребность в энергии говорит о том, что полагаться только на DAC «нецелесообразно».