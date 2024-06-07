Извлечение CO2 из воздуха слишком дорого: нужно 1000 атомных электростанций

Опубликовано 07 июня 2024, 10:51
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Извлечение CO2 из воздуха слишком дорого: нужно 1000 атомных электростанцийЛучше решать не следствие, а саму проблему
Изменение климата, вызванное повышением уровня CO2 в результате сжигания ископаемого топлива, представляет собой серьезную угрозу. Поскольку содержание CO2 в атмосфере сейчас составляет 420 ppm, технология прямого улавливания воздуха (DAC) направлена на смягчение этой проблемы. Однако этот процесс очень дорогой, пишет Wired.
Например, для извлечения CO2 из 1 кубического метра воздуха при комнатной температуре потребуется примерно 313 джоулей, пишет издание. Для извлечения 1 килограмма CO2 потребуется около 652 000 джоулей. Учитывая огромное количество CO2 в атмосфере, для достижения доиндустриального уровня потребуется почти 2,39×1020 джоулей, что почти равно годовому потреблению энергии в мире.
Более того, для улавливания 37 миллиардов метрических тонн CO2, выбрасываемых ежегодно, потребуется около 764 гигаватт энергии, что соответствует более чем 1000 атомных электростанций, если верить подсчетам Wired.
Такая огромная потребность в энергии говорит о том, что полагаться только на DAC «нецелесообразно».