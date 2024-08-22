Извлечение ядерного топлива из Фукусимы начались и сразу закончились неудачей

Опубликовано 22 августа 2024, 23:15
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Извлечение ядерного топлива из Фукусимы начались и сразу закончились неудачейОстановлено из-за технической проблемы
Работы по извлечению образца расплавленного ядерного топлива с пострадавшей от цунами японской АЭС «Фукусима-1» были внезапно прекращены из-за технической неполадки. Операция, целью которой было использование робота для сбора обломков внутри защитного корпуса реактора второго энергоблока, столкнулась с проблемой, когда пять труб для маневрирования были неправильно установлены.
Эти трубы необходимы для безопасного введения робота в реактор и вывода его из него, и ошибку не удалось исправить в течение ограниченного времени облучения рабочих. Эта миссия знаменует собой начало самого сложного этапа десятилетнего процесса вывода из эксплуатации, включающего удаление радиоактивного топлива из реакторов, разрушенных в результате землетрясения и цунами 2011 года.
Робот, способный выдвигаться на высоту до 22 метров, чтобы достать и собрать менее 3 граммов из примерно 880 тонн расплавленного топлива, крайне важен для получения данных, которые будут использованы в будущих работах по выводу из эксплуатации.
Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) еще не определилась с новой датой начала миссии.