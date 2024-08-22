Извлечение ядерного топлива из Фукусимы начались и сразу закончились неудачей

Эти трубы необходимы для безопасного введения робота в реактор и вывода его из него, и ошибку не удалось исправить в течение ограниченного времени облучения рабочих. Эта миссия знаменует собой начало самого сложного этапа десятилетнего процесса вывода из эксплуатации, включающего удаление радиоактивного топлива из реакторов, разрушенных в результате землетрясения и цунами 2011 года.

Робот, способный выдвигаться на высоту до 22 метров, чтобы достать и собрать менее 3 граммов из примерно 880 тонн расплавленного топлива, крайне важен для получения данных, которые будут использованы в будущих работах по выводу из эксплуатации.

Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) еще не определилась с новой датой начала миссии.