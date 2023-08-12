Jabra готовит наушники с «премиальным шумоподавлением»

По информации надежного источника MySmartPrice, готовящиеся к выпуску наушники Jabra Elite 8 Active будут сочетать в себе элементы успешных моделей Elite 7 Active и Elite 7 Pro. Эти беспроводные стерео наушники будут оснащены поддержкой голосового помощника и адаптивной гибридной системой активного шумоподавления (ANC), которая «выведет шумоподавление на новый уровень».

Ожидается, что наушники будут защищены от воды и пыли по стандарту IP58, а зарядный кейс - по стандарту IP54. В них также будет применена фирменная технология Jabra ShakeGrip, обеспечивающая фиксацию в ушах. Также ожидаются дополнительные функции, такие как быстрое сопряжение, коллаборацию со Spotify и другие.

Время автономной работы пока не раскрывается.