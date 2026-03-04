​​JBL представила компактную недорогую колонку GO 5 с улучшенным Harman звуком

Колонка по-прежнему небольшая и лёгкая — её размеры составляют 101 × 77,4 × 43 мм, вес около 230 граммов. Добавлена подсветка WINK. Корпус защищён от воды и пыли по стандарту IP68.

Звук был настроен специалистами Harman Acoustics. Мощность составляет 4,8 Вт — немного больше, чем у предыдущей версии. Внутри установлен динамик 45 мм. GO 5 поддерживает Bluetooth 6.0 и современные аудиокодеки.

Аккумулятор ёмкостью 1000 мА·ч обеспечивает до 8 часов работы без подсветки. Полная зарядка занимает около трёх часов через USB-C. В Китае новинка уже доступна для предзаказа по цене 399 юаней (примерно 58 долларов). Глобальные продажи начнутся в ближайшее время. Устройство доступно в шести цветах: чёрном, красном, голубом, розовом, оранжевом и тёмно-синем