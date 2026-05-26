JBL выпустила «прозрачные» наушники-клипсы Soundgear Clips в зеленом цвете

Корпус наушников и зарядного кейса выполнен из полупрозрачного зелёного пластика с более тёмным оттенком внутри с золотистыми вставками.

Наушники крепятся снаружи. Специальный алгоритм улучшает воспроизведение низких частот и уменьшает утечку звука наружу.

Для разговоров предусмотрено четыре микрофона с шумоподавлением на основе ИИ. Защита от пыли и влаги соответствует стандарту IP54.

Время работы: до 8 часов от одного заряда, а вместе с зарядным кейсом — до 32 часов. 10-минутная зарядка даёт ещё 3 часа прослушивания.

Цена в Китае — примерно 147 долларов.