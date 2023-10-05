Joby начала пилотируемые испытания летающих такси

Четыре летчика-испытателя уже приступили к полетам на eVTOL, оснащенном шестью большими отклоняемыми воздушными винтами и крыльями, способными выполнять крейсерский полет. Несмотря на то, что первые испытания были непродолжительными и проходили вблизи земли, они продемонстрировали возможности самолета, включая вертикальный взлет и полувертикальный полет.

Джеймс Денхам, главный летчик-испытатель Joby, высоко оценил простоту и изящество летающего такси, подчеркнув легкость его использования и интуитивно понятную конструкцию.

Скоро таксистам придется брать летные курсы.