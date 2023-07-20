Juul разработала электронную сигарету, которая может проверять возраст пользователя

По словам представителей Juul, продукт нового поколения призван решить две проблемы: «помочь» взрослым курильщикам отказаться от обычных сигарет и ограничить доступ несовершеннолетних к вейпам.

Несмотря на то, что новая электронная сигарета уже выпущена в Канаде и Великобритании, в США она должна пройти серьезную проверку, чтобы доказать снижение воздействия канцерогенов по сравнению с сигаретами.

Таким образом, компания Juul возвращается в поле зрения общественности после финансовых проблем и урегулирования спора с властями США на сумму $462 млн по обвинению в том, что ее продукцией пользуются несовершеннолетние.