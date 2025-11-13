JVC показала наушники Wood Master с динамиками из дерева

Главная особенность Wood Master — динамики из африканского розового дерева в гибридных диафрагмах 10 мм, которые обеспечивают «качественное Hi-Res Audio» через Bluetooth LDAC. Также поддерживаются кодеки SBC и AAC. Через приложение можно настроить звук под форму уха и включить режим прозрачности. ИИ-шумоподавление снижает фоновый шум при прослушивании музыки и звонках.

Наушники оснащены насадками Spiral Dot Pro SF овальной формы с небольшими отверстиями, что «улучшает передачу высоких частот и деталей без искажений». Корпус покрыт самовосстанавливающейся краской (со временем «залечивает» царапины). Устройство имеет защиту IP55 от воды и пыли.