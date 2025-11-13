Наука и технологии
Опубликовано 13 ноября 2025, 18:45
1 мин.

JVC показала наушники Wood Master с динамиками из дерева

Африканского розового
JVC Kenwood представила Wood Master — новые премиальные беспроводные наушники-вкладыши с шумоподавлением. В Японии продажи стартуют 20 ноября, стоимость — около 41 800 йен (~$300).
© JVC

Главная особенность Wood Master — динамики из африканского розового дерева в гибридных диафрагмах 10 мм, которые обеспечивают «качественное Hi-Res Audio» через Bluetooth LDAC. Также поддерживаются кодеки SBC и AAC. Через приложение можно настроить звук под форму уха и включить режим прозрачности. ИИ-шумоподавление снижает фоновый шум при прослушивании музыки и звонках.

Наушники оснащены насадками Spiral Dot Pro SF овальной формы с небольшими отверстиями, что «улучшает передачу высоких частот и деталей без искажений». Корпус покрыт самовосстанавливающейся краской (со временем «залечивает» царапины). Устройство имеет защиту IP55 от воды и пыли.

© JVC

Время работы с включённым ANC — до 7 часов, зарядка занимает 2 часа. Зарядный кейс добавляет ещё 14 часов работы. Поддерживается Bluetooth 6.0 с подключением к двум устройствам одновременно и режим низкой задержки для игр. Доступны два цвета.

Источник:notebookcheck
Автор:Максим Многословный
