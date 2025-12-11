JWST впервые обнаружил сверхновую всего через 730 млн лет после Большого взрыва

Сверхновые того времени, называемого эпохой реионизации, «ярчали» дольше из-за растяжения света при расширении Вселенной, поэтому астрономы ждали примерно 3,5 месяца после гамма-всплеска, чтобы зафиксировать её наилучшее свечение.

Наблюдения показали, что эта древняя сверхновая по свойствам очень похожа на современные: хотя звёзды тогда были массивнее и имели меньше тяжёлых элементов, процесс их взрыва и формирование гамма-всплесков оказались схожими.

Хотя остаются вопросы, например, насколько свет сверхновой смешан с фоновым светом галактики, наблюдения полностью соответствуют предсказанным моделям.