JWST впервые обнаружил сверхновую всего через 730 млн лет после Большого взрыва

Опубликовано 11 декабря 2025, 17:251 мин.
JWST впервые обнаружил сверхновую всего через 730 млн лет после Большого взрываМолодая
Телескоп Джеймса Уэбба (JWST) обнаружил уникальную сверхновую, существовавшую всего через 730 миллионов лет после Большого взрыва. Эта звезда вызвала гамма-всплеск GRB 25 0314A, зафиксированный в марте 2025 года. Ранее самая далёкая сверхновая, обнаруженная JWST, существовала спустя 1,8 миллиарда лет после Большого взрыва.
© NASA, ESA, CSA, STScI, Leah Hustak (STScI)
Сверхновые того времени, называемого эпохой реионизации, «ярчали» дольше из-за растяжения света при расширении Вселенной, поэтому астрономы ждали примерно 3,5 месяца после гамма-всплеска, чтобы зафиксировать её наилучшее свечение.
Наблюдения показали, что эта древняя сверхновая по свойствам очень похожа на современные: хотя звёзды тогда были массивнее и имели меньше тяжёлых элементов, процесс их взрыва и формирование гамма-всплесков оказались схожими.
Хотя остаются вопросы, например, насколько свет сверхновой смешан с фоновым светом галактики, наблюдения полностью соответствуют предсказанным моделям.