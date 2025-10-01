JWST впервые составил «прогноз погоды» для планеты, у которой нет своего Солнца

SIMP-0136 — это не совсем планета и не совсем звезда, а так называемый коричневый карлик. Он образовался, как и звезды, из облака газа, но его массы не хватило, чтобы зажечь ядерные реакции в центре. В отличие от Земли, он не вращается вокруг светила — это «планета-сирота».

Новые наблюдения JWST позволили учёным впервые подробно проследить, как меняется его атмосфера. Ранее считалось, что изменения яркости связаны с облаками. Но оказалось, что облака из раскалённых песчаных частиц достаточно стабильны. Настоящие изменения происходят выше, в слоях воздуха, которые оказались на 300 °C теплее, чем ожидалось. Причина — мощные сияния, похожие на земные полярные, но гораздо сильнее.

Учёные также заметили небольшие колебания температуры глубже в атмосфере, которые могут указывать на гигантские бури, похожие на Большое красное пятно Юпитера.

В будущем учёные надеются применить эти методы и к экзопланетам.