К 2050 году будет 648 миллионов человекоподобных роботов

Опубликовано 14 февраля 2025, 18:551 мин.
К 2050 году будет 648 миллионов человекоподобных роботовВ связи с ростом индустрии
Согласно новому исследованию Citi, к 2050 году в мире будет насчитываться 648 миллионов человекоподобных роботов, в то время как сегодня их почти нет. Рынок человекоподобных роботов может вырасти до 209 миллиардов долларов к 2035 году и достичь 7 триллионов долларов к 2050 году. Ключевыми отраслями для этих роботов являются доставка посылок, строительство, пищевая промышленность и помощь по дому.
Более 50 компаний разработали человекоподобных роботов, в том числе Apptronik, которая недавно получила финансирование в размере 350 миллионов долларов. Google, через свою материнскую компанию Alphabet, является одним из ключевых инвесторов в этом раунде. Apptronik планирует использовать полученные средства для расширения производства и внедрения своего человекоподобного робота Apollo в промышленность и производство.
Компания уже заключила сделки с GXO Logistics и Mercedes-Benz.