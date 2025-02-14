К 2050 году будет 648 миллионов человекоподобных роботов

Более 50 компаний разработали человекоподобных роботов, в том числе Apptronik, которая недавно получила финансирование в размере 350 миллионов долларов. Google, через свою материнскую компанию Alphabet, является одним из ключевых инвесторов в этом раунде. Apptronik планирует использовать полученные средства для расширения производства и внедрения своего человекоподобного робота Apollo в промышленность и производство.

Компания уже заключила сделки с GXO Logistics и Mercedes-Benz.